adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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02.10.2026 09:30:09
Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die adidas-Aktie
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die letzten Signale vor dem Quartalsbericht zeigten eine stärkere Abhängigkeit vom vierten Quartal als bislang erwartet, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Das Schlussquartal werde zum klaren Lackmustest vor den hohen Vergleichshürden, die es im ersten Halbjahr 2027 dann zu übertreffen gelte.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse
Um 09:13 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 141,60 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 32,06 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 160 119 adidas-Aktien. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 14,7 Prozent zurück. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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