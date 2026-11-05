Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Continental-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall das Continental-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Autozulieferers habe im dritten Quartal die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv sei zudem der erhöhte Ausblick für den freen Finanzmittelfluss.

Aktienbewertung im Detail: Die Continental-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 71,10 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 12,52 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 76 905 Continental-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 9,2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.