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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Buy-Einstufung 05.10.2026 12:58:49

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Deutsche Börse-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Deutsche Börse-Aktie

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Tom Mills das Deutsche Börse-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank weiter guter Handelsvolumina und der Volatilität der Finanzmärkte hätten sich die Aktien von Deutsche Börse und Euronext erfreulich entwickelt und erschienen inzwischen weitgehend angemessen bewertet, schrieb Tom Mills am Sonntag in seinem Ausblick auf die Quartalszahlen. Weitere Kursanstiege hingen nun von den Unternehmensgewinnen ab. Mills bevorzugt aus Bewertungssicht Euronext. London Stock Exchange hinke den Konkurrenten kursseitig hinterher und habe am meisten Luft nach oben. Die für eine Erholung nötigen Belege erwartet der Experte aber erst 2027.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Deutsche Börse legte um 12:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 288,10 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 14,54 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 59 258 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Anteilsschein um 31,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:02 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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