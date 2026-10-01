adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Bewertung im Fokus
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01.10.2026 09:48:09
Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die adidas-Aktie
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt.
Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:31 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 142,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 33,05 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35 704 adidas-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 13,9 Prozent nach unten. adidas wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 vorlegen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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