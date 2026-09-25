adidas Aktie

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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

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Investment-Tipp 25.09.2026 11:07:47

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die adidas-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die adidas-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des adidas-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Wendy Liu.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Veranstaltung "Home of Innovation" in Herzogenaurach sei voll auf Produkte und Innovationen ausgerichtet gewesen, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Zum aktuellen Geschäft habe das Management des Sportartikelherstellers nichts durchblicken lassen, aber die mittelfristigen Umsatzambitionen bekräftigt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:51 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 145,65 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 57,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 43 563 adidas-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 12,2 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

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