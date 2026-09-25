adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Investment-Tipp
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25.09.2026 11:07:47
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die adidas-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Veranstaltung "Home of Innovation" in Herzogenaurach sei voll auf Produkte und Innovationen ausgerichtet gewesen, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Zum aktuellen Geschäft habe das Management des Sportartikelherstellers nichts durchblicken lassen, aber die mittelfristigen Umsatzambitionen bekräftigt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die adidas-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:51 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 145,65 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 57,91 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 43 563 adidas-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 12,2 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu adidas
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17:58
|Börse Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
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17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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17:58
|XETRA-Handel: DAX bewegt sich zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
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15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags stärker (finanzen.at)
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12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:16
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,60
|2,84%
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