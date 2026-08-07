Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktuelle Analyse
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07.08.2026 10:19:49
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Allianz-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn habe die Erwartungen zwar übertroffen, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Das Ergebnis für die Anteilseigner liege unter dem Strich aber unter den Erwartungen.
Aktienbewertung im Detail: Die Allianz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Allianz-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:03 Uhr um 0,9 Prozent auf 436,80 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 1,56 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220 347 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 17,0 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2026 wird Allianz voraussichtlich am 07.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:56 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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