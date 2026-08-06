Commerzbank Aktie

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WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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Investment-Tipp 06.08.2026 12:34:48

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Commerzbank-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Commerzbank-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Commerzbank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Bank sei auf gutem Weg, die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele zu erreichen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das laufende dritte Quartal stehe ein möglicher umfangreicher Abbau der Bestände risikobehafteter Anlagen im Fokus der Investoren.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Commerzbank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:18 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 39,46 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 6,23 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1 206 523 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 12,6 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Commerzbank am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: mf,Commerzbank AG

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