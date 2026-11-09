Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Experten-Analyse 09.11.2026 10:22:48

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Hannover Rück-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Hannover Rück-Aktie

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain hat sich das Hannover Rück-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 270 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ergebnis des Rückversicherers habe zwar positiv überrascht, schrieb Kamran Hossain in seiner ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe die Solvency-II-Quote die Markterwartung deutlich verfehlt. Diesbezüglich würden nun einige Fragen laut. Dies gelte auch für das Wachstum, das sich zwar verbessert habe, aber im Bereich Schaden- und Unfallrückversicherung weiterhin unter dem angepassten Ziel liege.

Aktieninformation im Fokus: Die Hannover Rück-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:06 Uhr um 1,6 Prozent auf 288,40 EUR nach. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 6,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 33 611 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,8 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:35 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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