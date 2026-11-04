Heidelberg Materials Aktie

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WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004

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Heidelberg Materials-Analyse im Blick 04.11.2026 15:22:48

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Heidelberg Materials-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Heidelberg Materials-Aktie

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Telefonkonferenz zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Auf dem US-Markt seien die Zementpreise im dritten Quartal leicht gestiegen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Zementpreise auf den europäischen Absatzmärkten im kommenden Jahr habe sich das Unternehmen optimistisch gezeigt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 15:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 9,9 Prozent auf 172,05 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 30,78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 479 948 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 21,3 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com

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