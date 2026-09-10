RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Aktie unter der Lupe 10.09.2026 11:22:46

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die RWE-Aktie

Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die RWE-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat RWE den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Versorger RWE hält Javier Garrido eine Anhebung der Jahresziele für möglich. Er hält die Gewinnplanung des Versorgers sowohl auf kurz- als auch auf mittelfristige Sicht für konservativ.

Aktienauswertung: Die RWE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:05 Uhr konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 60,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 242 749 RWE-Aktien. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 36,7 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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