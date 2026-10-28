Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
|Aktuelle Analyse
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28.10.2026 09:45:06
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Symrise-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers entspreche weitgehend der Konsensschätzung, schrieb Edward Hockin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Markterwartungen dürften angesichts positiver Überraschungen aus der Branche sowie dem Konsumgütersektor insgesamt vorab aber gestiegen sein, weshalb die Aktien unter Druck geraten könnten.
Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 10,1 Prozent auf 89,94 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 11,19 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 191 184 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 32,8 Prozent nach oben. Experten erwarten, dass Symrise am 10.03.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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