Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Allianz-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Allianz von 405 auf 400 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Versicherer habe die hohen Erwartungen erfüllt, aber nicht übertroffen, schrieb Ben Cohen am Freitag in seinem Rückblick auf die Jahreszahlen. Die entscheidenden Pluspunkte seien die starke Solvabilitätsquote und das ausgeweitete Aktienrückkaufprogramm.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Allianz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Allianz-Aktie wies um 10:18 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 385,00 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 3,90 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77 932 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 1,4 Prozent ein. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 01:11 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.