Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Aktie unter der Lupe
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31.07.2026 16:05:53
Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Allianz-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Ben Cohen befasste sich mit der Mitteilung des Versicherers, den bisherigen Pimco-Mitarbeiter-Beteiligungsplan gekündigt und die ausgegebenen Anteile gegen Bargeld zurückgekauft zu haben. Dies sei strategisch sinnvoll und der Kaufpreis fair, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.
Aktienauswertung: Die Allianz-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Allianz-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 431,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 255 471 Allianz-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 15,6 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 04:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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