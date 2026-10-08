Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Daimler Truck-Aktie

RBC Capital Markets hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,87 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 54,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107 840 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 14,5 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT



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