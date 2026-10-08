Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktienbewertung
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08.10.2026 10:28:47
Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Daimler Truck-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 10:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,87 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 54,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107 840 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte die Aktie um 14,5 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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