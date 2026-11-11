Henkel vz. Aktie

Henkel vz. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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Aktienanalyse 11.11.2026 12:52:50

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Henkel vz-Aktie

Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Henkel vz-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Henkel vz-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Andy Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Düsseldorfer mitsamt erhöhter Umsatzprognose an.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:30 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 86,90 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 5,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64 506 Henkel vz-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 29,1 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Henkel vz am 08.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 87,94 0,55% Henkel KGaA Vz.

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