Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 50,44 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11,02 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 636 735 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 10,1 Prozent zurück. Am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz für Q2 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:34
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
