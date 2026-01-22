Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Börse-Aktie

UBS AG hat eine eingehende Analyse der Deutsche Börse-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse angesichts des Übernahmeangebots für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Michael Werner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Barkomponente erhöht habe. Zudem hob er die avisierten Kostensynergien hervor und dass die in Aussicht gestellte Steigerung des Barmittelzuflusses je Aktie über seiner Erwartung liege.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 16:18 Uhr 2,6 Prozent. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 16,39 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 507 969 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 4,0 Prozent ein.

