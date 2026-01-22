Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Aktie im Blick
|
22.01.2026 16:34:47
Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Börse-Aktie
Die schweizerische Großbank UBS hat die Aktie der Deutschen Börse angesichts des Übernahmeangebots für den Fondsvertriebsspezialisten Allfunds auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Michael Werner verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Barkomponente erhöht habe. Zudem hob er die avisierten Kostensynergien hervor und dass die in Aussicht gestellte Steigerung des Barmittelzuflusses je Aktie über seiner Erwartung liege.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Börse-Aktie zur Zeit der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 16:18 Uhr 2,6 Prozent. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 16,39 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 507 969 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2026 4,0 Prozent ein.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 06:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
