WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

Rating im Fokus 26.02.2026 10:49:48

Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Telekom-Aktie

Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Papier wurde von UBS AG-Analyst Polo Tang genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends des Telekomanbieters außerhalb des US-Geschäfts T-Mobile US seien solide, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick impliziere, dass das schwache Gewinnwachstum (Ebitda) im dritten Quartal 2025 auf dem Heimatmarkt ein Ausreißer gewesen sei.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,76 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,75 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 941 372 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 22,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.02.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
26.02.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
26.02.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 33,79 2,33% Deutsche Telekom AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

