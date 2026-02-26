Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rating im Fokus
|
26.02.2026 10:49:48
Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Telekom-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 35,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Trends des Telekomanbieters außerhalb des US-Geschäfts T-Mobile US seien solide, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Ausblick impliziere, dass das schwache Gewinnwachstum (Ebitda) im dritten Quartal 2025 auf dem Heimatmarkt ein Ausreißer gewesen sei.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Telekom-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 10:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 33,76 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,75 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 941 372 Deutsche Telekom-Aktien. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 22,1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Telekom AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|33,79
|2,33%