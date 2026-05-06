Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

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Aktienempfehlung 06.05.2026 13:13:47

Analyse: So bewertet UBS AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Analyse: So bewertet UBS AG die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durch UBS AG.

Die Schweizer Großbank UBS hat FMC auf "Sell" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe die Konsensschätzungen im ersten Quartal zwar erreicht, doch der Markt habe wohl auf eine moderat positive Überraschung gehofft, schrieb Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Auch die schwache Volumenentwicklung in den USA dürfte die Stimmung nicht verbessern.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:56 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 35,75 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 3,50 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 417 612 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 12,3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Fresenius Medical Care

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