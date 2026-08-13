Analyse: So bewertet Warburg Research die Brenntag SE-Aktie

Warburg Research hat die Brenntag SE-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 56 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Chemikalienhändlers bestätigten die schon bekannten, unerwartet stark ausgefallenen Eckdaten, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Ermutigend sei, dass Brenntag keinen übermäßigen Aufbau von Lagerbeständen sehe. Das vergangene Quartal sollte aber der Höhepunkt der diesjährigen Geschäftsentwicklung gewesen sein.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 10:32 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 60,04 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1,73 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26 574 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 25,2 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.