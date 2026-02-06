BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Neutral-Einstufung
|
06.02.2026 12:22:50
Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 87,22 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 193 625 BMW-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 6,4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
