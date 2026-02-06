BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Neutral-Einstufung 06.02.2026 12:22:50

Analyse: UBS AG bewertet BMW-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die BMW-Aktie wurde von UBS AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Neutral" belassen. Der Pre-Close-Call des Autobauers habe ein operatives Autoergebnis im Schlussquartal deutlich unter der Markterwartung signalisiert, schrieb Patrick Hummel am Donnerstagabend.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BMW-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 12:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 87,22 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 6,63 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 193 625 BMW-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 6,4 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 18:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: istock/kryczka

Nachrichten zu BMW AG

