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Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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Experten-Analyse 11.05.2026 12:34:48

Analyse: UBS AG bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Analyse: UBS AG bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy in neuer Analyse

UBS AG hat eine ausführliche Analyse der Hannover Rück-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 306 Euro auf "Buy" belassen. Es gebe mehr "Umsatzlärm", aber die Geschäftsziele seien bestätigt worden, schrieb Will Hardcastle am Montag nach dem Quartalsbericht.

Aktienanalyse online: Die Hannover Rück-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:17 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 236,80 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 29,22 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im heutigen Handel wurden bisher 118 112 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 6,6 Prozent nach. Am 11.05.2026 dürfte Hannover Rück die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Hannover Rück

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