Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate des US-Konkurrenten HB Fuller lieferten negative Signale für Henkel, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Die Markterwartungen für das Schlussquartal könnten sich als ein wenig zu hoch erweisen.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:03 Uhr um 1,6 Prozent auf 71,34 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,48 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 68 966 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 2,5 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

