Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Experten-Einschätzung
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11.11.2026 11:37:50
Analyse: UBS AG bewertet Infineon-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 64 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Chipkonzern habe solide Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen vorgelegt, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstagabend. Der Ausblick auf das Jahr 2027 sei weniger konservativ als gedacht.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 11:21 Uhr wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 52,38 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,00 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 568 664 Infineon-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 legte die Infineon-Aktie um 39,9 Prozent zu. Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 20:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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