Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die SAP SE-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Auftragswachstum im Cloud-Geschäft dürfte enttäuscht haben, was aber durch den Ausblick für die Barmittelentwicklung und ein 10 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm abgemildert werden sollte, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie notierte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 14,1 Prozent auf 168,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 60,33 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 5 154 058 SAP SE-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 19,2 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 29.01.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.