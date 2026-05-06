Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktuelle Analyse
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06.05.2026 13:52:47
Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach am Dienstagnachmittag von positiven Impulsen durch die Geschäftszahlen und den Ausblick von Rockwell Automation.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 13:36 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 269,85 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,50 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 616 878 Siemens-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 15,2 Prozent. Die Siemens-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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