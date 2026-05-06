Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem UBS AG-Analyst Andre Kukhnin das Siemens-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach am Dienstagnachmittag von positiven Impulsen durch die Geschäftszahlen und den Ausblick von Rockwell Automation.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:36 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 269,85 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,50 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 616 878 Siemens-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 15,2 Prozent. Die Siemens-Bilanz für Q2 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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