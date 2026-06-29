Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Patrick Hummel bewertete am Montag die jüngsten Nachrichten deutscher Autobauer mit einem Bericht über Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Volkswagen. Dies unterstreiche, dass sich die deutsche Automobilindustrie in einer Phase der Umstrukturierung befinde. Bei VW müsse aber ein Kompromiss her, da das Land Niedersachsen und Arbeitnehmervertreter Werksschließungen ablehnten. Der Experte hält es für wahrscheinlich, dass im zweiten Halbjahr weitere Rückstellungen gebildet werden, die sich auf die diesjährige Margen-Zielspanne auswirken könnten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Volkswagen (VW) vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:48 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 72,78 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 23,66 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 670 447 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 25,0 Prozent zurück. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 24.07.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 07:38 / GMT



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