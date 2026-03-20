Analyse: UBS AG bewertet Vonovia SE-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Unter dem neuen Vorstandschef Luka Mucic habe der Immobilienkonzern einen konservativeren und transparenteren Kurs eingeschlagen, bei dem der Schuldenabbau Vorrang habe, schrieb Charles Boissier am Donnerstag. Die Resultate für 2025 entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen.

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Das Papier von Vonovia SE legte um 13:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 21,79 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 56,03 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4 002 712 Vonovia SE-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 11,2 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Vonovia SE am 07.05.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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