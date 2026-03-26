Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bewertung im Fokus
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26.03.2026 15:22:47
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Bayer-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex.
Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Das Papier von Bayer legte um 15:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 38,17 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 36,23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 725 408 Bayer-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 3,1 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bayer am 12.05.2026 vorlegen.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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