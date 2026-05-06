Analyse: UBS AG vergibt Buy an Continental-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst David Lesne, der das Continental-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Sowohl das Reifen- als auch das Kunststofftechnikkgeschäft des Autozulieferers hätten positiv überrascht, schrieb David Lesne am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) dürften im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Continental-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 12:17 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,9 Prozent auf 66,66 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 35,01 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232 478 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 2,4 Prozent aufwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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