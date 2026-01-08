Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Aktie bewertet
|
08.01.2026 11:28:48
Analyse: UBS AG vergibt Buy an Heidelberg Materials-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 230 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Infrastrukturgeschäft in der Europäischen Union (EU) dürfte stärker wachsen als bisher angenommen und das allgemeine Bauumfeld sollte im laufenden Jahr freundlicher sein, schrieb Julian Radlinger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Heidelberg Materials zeichne sich durch das starke Engagement im europäischen Zementsektor und im US-Infrastrukturbereich aus.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Heidelberg Materials-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr um 0,7 Prozent auf 227,80 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 14,14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 51 614 Stück.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
