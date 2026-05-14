Analyse: UBS AG vergibt Buy an Scout24-Aktie

UBS AG-Analyst Jo Barnet-Lamb hat sich intensiv mit dem Scout24-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe die KI-Führerschaft des Online-Portalbetreibers untermauert, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Margen sollten sich überdurchschnittlich entwickeln können.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Scout24-Aktie am Tag der Analyse

Die Scout24-Aktie musste um 11:26 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 75,85 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 47,66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 109 704 Scout24-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 büßte die Aktie um 11,6 Prozent ein. Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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