Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet in seinem Ausblick auf die Berichtssaison mit soliden Ergebnissen der Münchner für ihr zweites Geschäftsquartal. Das Überraschungspotenzial hinsichtlich der Jahresziele nehme zu, schrieb er am Donnerstag. Die Kursverluste seien überzogen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:12 Uhr 2,5 Prozent auf 204,55 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,66 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556 872 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 12,6 Prozent ein. Am 13.05.2026 werden die Kennzahlen für Q2 2026 voraussichtlich präsentiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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