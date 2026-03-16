Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 40 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die unteren Grenzen der Umsatz- und Margenzielspannen des Lkw-Herstellers für 2026 erschienen zwar übermäßig vorsichtig, schrieb Hemal Bhundia am Sonntagabend. Allerdings sieht Bhundia auch nur begrenzte Korrekturrisiken für seine Prognosen. Die Bewertungsbasis für das Kursziel wurde nach vorne gerollt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie musste um 12:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 42,57 EUR abwärts. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 5,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264 788 Daimler Truck-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Anteilsschein 14,1 Prozent. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.05.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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