Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
12.02.2026 13:28:47
Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Die Kennziffern des Börsenbetreibers seien weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, die um Sondereffekte bereinigten Resultate lägen leicht darüber, schrieb Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 207,40 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 20,54 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 191 297 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 7,3 Prozent abwärts.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
