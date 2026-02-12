Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Ergebnisse des Autobauers seien sehr schwach ausgefallen, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Dividendenvorschlag und die Liquiditätsentwicklung seien aber solide.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:57 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 56,51 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,48 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2 952 681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 5,9 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 12.02.2026 terminiert.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.