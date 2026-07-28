Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal dürften die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zulegen, schrieb Patrick Hummel am Dienstag nach dem Bericht des Autokonzerns. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt wohl schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen von einer Milliarde Euro in der Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 11:21 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 46,88 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 6,67 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1 241 599 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 16,5 Prozent. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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