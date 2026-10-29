Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 45,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Erfinder des Automobils scheine einen Umbruch vorzubereiten, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Mit den Ergebnissen einer Strategie-Überarbeitung rechne er anlässlich der Jahresbilanz im kommenden Februar. Dabei stünden vor allem die Rolle in China und die Investitionen im Fokus.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 40,44 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 5,11 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 682 487 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 28,0 Prozent ein. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.