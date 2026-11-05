Siemens Healthineers Aktie

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WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

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Bewertung im Fokus 05.11.2026 12:19:49

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Siemens Healthineers-Aktie

Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Siemens Healthineers-Aktie

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von UBS AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Konzernumsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, während das bereinigte Ebit dahinter geblieben sei, schrieb Graham Doyle am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Mehrere einmalige Belastungen seien darin bereits berücksichtigt. Die Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie decke sich am oberen Ende mit dem Konsens, wobei das Management eine deutlich höhere Inflation einkalkuliere. Allerdings dürften die erheblichen Anpassungen für 2027 sowie künftige Belastungen in Höhe von 200 Millionen Euro durch die Ausgliederung ver Diagnostics-Sparte zu einer verhaltenen Reaktion auf diese Zahlen führen.

Aktieninformation im Fokus: Die Siemens Healthineers-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 12:03 Uhr ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 44,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 13,64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 923 239 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 0,3 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Siemens AG

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