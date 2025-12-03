ANALYSE/UBS: Europäische Unternehmen 2026 mit Rückkehr zu Gewinnwachstum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach mehreren Jahren enttäuschter Markterwartungen an die Gewinne europäischer Unternehmen erwartet die UBS für 2026 erstmals seit drei Jahren wieder ein Gewinnwachstum. Anlagestratege Gerry Fowler rechnet im Durchschnitt mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie von 7 Prozent auf Basis eines angenommenen Umsatzwachstums von 3 bis 4 Prozent. Sein Ziel für den Leitindex Stoxx Europe 600 bis Ende 2026 liegt laut seinem jüngsten Ausblick bei 650 (aktuell 576) Punkten.

Zu seinen wichtigsten Investmentideen für 2026 gehört der Fokus auf die sogenannten "GOTCHA"-Aktien (Global Opportunities for Thematic Champions), die günstige innenpolitische Rahmenbedingungen nutzen, um globales Wachstum zu erzielen. Fowlers Augenmerk liegt ferner auf "Produktivitätsführern", die weiterhin von der Ausbreitung der Künstlichen Intelligenz profitieren könnten.

Die attraktivsten Chancen ergeben sich dem Experten zufolge aus den Erneuerungs- und Strukturinvestitionen in Europa. Dabei steche die Branche der Erneuerbaren Energien hervor, gestützt von erwarteten Investitionen von über 2 Billionen Euro in Stromnetze und saubere Energie. Auch der Bankensektor sei mit einer robusten Kapitalausstattung, einem beschleunigten Kreditwachstum und attraktiven Bewertungen gut positioniert.

Zudem favorisiert der Anlagestratege in diesem Zusammenhang kapitalstarke Industrieunternehmen, die von positiven Gewinnrevisionen und strukturellen Veränderungen profitieren, die die Wirtschaftslandschaft Europas prägen./edh/ag/mis