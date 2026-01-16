Analyse: Underperform-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Bernstein Research

Hier sind die Erkenntnisse von Bernstein Research-Analyst Harry Martin, der das Daimler Truck-Papier näher betrachtet hat.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 13:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 41,47 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 27,66 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388 898 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 11,1 Prozent. Experten prognostizieren, dass Daimler Truck die Bilanz für Q4 2025 am 19.03.2026 vorlegt.

