Analyse: Underperform-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Harry Martin widmete sich in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der Nutzfahrzeugbranche den Aussichten in Nordamerika. Er hob seine Schätzungen für das Marktwachstum und entsprechend auch seine Kursziele an. Die Aktien seien aber bereits mindestens adäquat gestiegen, so Martin. Daher ändere sich an den Einschätzungen grundsätzlich nichts. Paccar müsse man als Anleger haben, bei Daimler Truck seien sowohl die Erwartungen als auch die Bewertung zu hoch.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von Daimler Truck konnte um 13:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 42,28 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 19,58 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144 584 Daimler Truck-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 13,3 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2025 wird von Experten am 19.03.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 23:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.