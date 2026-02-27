BASF Aktie

Bewertung im Fokus 27.02.2026 11:52:47

Analyse: Underweight-Bewertung für BASF-Aktie von Barclays Capital

Analyse: Underweight-Bewertung für BASF-Aktie von Barclays Capital

BASF-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Katie Richards einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des vierten Quartals sei schwächer als gedacht gewesen, schrieb Katie Richards am Freitag. Auch der Ausblick auf 2026 sei schwach.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 48,08 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 16,81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 032 558 BASF-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,2 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF

