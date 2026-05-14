Analyse: Underweight-Bewertung für Siemens-Aktie von Barclays Capital

Die Siemens-Aktie wurde von Barclays Capital genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii lobte nach dem Quartalsbericht der Münchner das solide Geschäft in den Bereichen Digital Industries (DI) wie auch Smart Infrastructure (SI). In den Aktien sei dies allerdings vollständig eingepreist, schrieb er am Mittwochabend/ag/ajx





Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,9 Prozent auf 271,80 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 15,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54 140 Siemens-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 16,1 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.