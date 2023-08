ANALYSE/Wagniskapital geizt in Europa und den USA mit Geld für Startups

Von Eric Sylvers

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wagniskapital-Märkte zeigen sich immer zugeknöpfter. Davon kann Daan Weddepohl nur zu sehr ein Lied singen. Er sammelte nur ein Drittel des Risikokapitals ein, das er sich erhofft hatte, um die US-Expansion seines niederländischen Startups zu finanzieren. "Es hat viel mehr Arbeit gekostet, viel mehr Zeit, war viel schmerzhafter und ich musste viel mehr Investor-Konferenzen besuchen, um Leute zu treffen", klagt Weddepohl. Sein Startup namens Peerby ermöglicht Nachbarschaftshilfe. Menschen in den Niederlanden und Belgien können sich in ihrer Umgebung alles Mögliche leihen und mieten. Der Kampf um die Mittelbeschaffung ist die neue Realität für Tausende europäischer Startups, von denen viele ihre Expansionspläne zurückfahren mussten, da die Risikokapitalfinanzierung wegen der schleppenden Konjunktur und höherer Zinssätze zurückgeht. Wegen verbesserter Renditen, die Anleihen und andere relativ sichere Anlagen mittlerweile bieten, zeigen inzwischen viele europäische Anleger risikoreicheren, weniger bekannten Anlageklassen wie Startups die kalte Schulter.

Auch in den USA ist die Risikokapitalfinanzierung erheblich zurückgegangen, doch die Wagniskapitalmisere in Europa ist besonders ausgeprägt, was die Unbeständigkeit der Investorenbasis des Kontinents widerspiegelt. Laut Pitchbook Data ist die Menge der in Europa investierten Risikokapitalfonds im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022 um 61 Prozent eingebrochen, ein stärkerer Rückgang als in den USA. Die EU-Entwicklungsbank, die Europäische Investitionsbank (EIB), und fünf Mitgliedsländer versuchen, die Finanzierungslücke zu schließen, und haben Anfang des Jahres 3,75 Milliarden Euro zur Finanzierung europäischer Technologieunternehmen zugesagt. Wegen des wegfallenden Zugangs zu Finanzmitteln senken Startups ihre Kosten und drosseln ihre Wachstumspläne. Gostudent, ein österreichisches Unternehmen für digitale Bildung, hat mehr als 10 Prozent seiner Belegschaft abgebaut und sich aus dem US-Markt zurückgezogen. Glovo, ein spanischer Lebensmittellieferant, entließ Anfang des Jahres 250 Mitarbeiter, etwa 7 Prozent seiner Belegschaft.

Tech-Markt hat sich deutlich abgekühlt

Während einige Menschen immer noch bei Startups Arbeit finden, insbesondere in boomenden Branchen wie der künstlichen Intelligenz (KI), sieht die Lage laut Otta mau aus. Otta ist eine Plattform, die Stellenangebote von Tech-Firmen mit Kandidaten zusammenbringt, Derzeit gibt es laut Otta in Deutschland nur noch etwa halb so viele Stellenangebote im Tech-Sektor wie noch vor einem Jahr. Die Fragilität der Startup-Finanzierung gefährdet Europas Ziel, neue Unternehmen und Sektoren zu fördern - ein Bereich, in dem es seit langem hinter den USA hinterherhinkt. Und das führe dazu, dass die Region übermäßig auf alteingesessene Unternehmen und Industrien angewiesen sei. Viele europäische Investoren, die in den vergangenen Jahren in Startups investierten, waren wohlhabende Familien, die ansonsten oft instinktiv vorhersehbare Vermögenswerte wie Anleihen bevorzugten. Mit Tech-Investments ließ sich in Zeiten extrem niedriger Zinsen noch eine Rendite erzielen. Jetzt, da die Zinsen zulegen und die Bewertungen von Technologie-Startups hoch sind, kehren viele der sogenannten Family Offices, die Geld für solche Familien investieren, zu ihren alten Vorgehensweisen zurück.

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren nicht in Startups investiert", erläutert die Chefin eines der größten Family Offices Italiens, die seit Anfang 2021 lieber Bargeld und Anleihen hält. "Wir warten immer noch. Vielleicht werden uns im ersten Quartal nächsten Jahres wieder auf den Weg machen." Fonds waren nicht in der Lage, frühere Investitionen in Startups zu veräußern und Auszahlungen an Investoren vorzunehmen, da der Markt für Börsengänge in diesem Jahr geschrumpft ist. Laut Pitchbook wird der Geldbetrag, den Fonds einnehmen, indem sie ihre Beteiligungen an Startups versilbern, etwa durch IPOs oder Verkäufe an Private-Equity-Unternehmen, in diesem Jahr um etwa 80 Prozent zurückgehen. Kamal Hassan, Gründungspartner von Loyal VC, das rund 300 Investitionen in Startups auf der ganzen Welt tätigt, sagte, dass es bei Gesprächen mit europäischen Startups immer mehr um den Finanzierungsbedarf gehe. "In den USA existiert so viel Kapital, dass wenn es einem Startup gut geht, ein Wagniskapitalgeber bereitsteht, der die Finanzierung stemmt, aber in Europa ist das anders", erläutert Hassan. "Es gibt Unternehmen in Europa, bei denen es wirklich rund läuft und die nicht gefördert werden, obwohl jeder vernünftige Mensch sie finanzieren würde."

KI steht hoch im Kurs des Wagniskapitals

Daher, so Hassan, gebe es in Europa echte Kaufgelegenheiten. Seine Firma tätigt Dutzende sehr kleiner Investitionen von 10.000 US-Dollar pro Startup. Für die überlebenden Unternehmen investiert Loyal in Stufen von 200.000, 1 Million und 3 Millionen Dollar. Einige Sektoren ziehen weiterhin Geld an, beispielsweise KI und die Infrastruktur für den Übergang zu saubererer Energie. Während Europa bei der Startup-Finanzierung immer noch hinter den USA zurückbleibt, ist dieser Abstand in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Finanzprofessor Stefano Caselli von der Mailänder Bocconi-Universität spricht von Steuererleichterungen und anderen staatlichen Maßnahmen zur Förderung von Startup-Investitionen, die geholfen hätten. Dies gilt auch für die Verbesserung der europäischen Wirtschafts- und Ingenieurschulen, die nun Spitzenstudenten aus der ganzen Welt für sich gewinnen, von denen einige in Europa bleiben, um ihre Startups zu gründen. Einige der von Risikokapitalfirmen vor Beginn der Zinserhöhungen aufgebrachten Mittel wurden nie investiert. Letztendlich könnte das für europäische Startups eine gewisse Erleichterung bringen. "Ein Wagniskapital-Fonds ist von seiner Natur her immer darauf gepolt, Investments in Startups zu erwägen. Aber die Investoren erwarten auch Renditen."

