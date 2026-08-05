Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Aktie unter der Lupe 05.08.2026 09:39:08

Analyse: Warburg Research verbessert Bewertung der Deutsche Bank-Aktie auf Buy

Analyse: Warburg Research verbessert Bewertung der Deutsche Bank-Aktie auf Buy

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von Warburg Research genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank nach dem Bericht zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 34,60 auf 39,00 Euro angehoben. Er habe nach dem sehr starken Zahlenwerk seine Ertragsprognosen aufgrund der stärkeren Dynamik im Investmentbanking und des erwarteten höheren Beitrags aus dem Zinsüberschuss angehoben, schrieb Andreas Pläsier in seiner Neubewertung vom Mittwoch.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 32,95 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,38 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 377 433 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 3,1 Prozent.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com

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