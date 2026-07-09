Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Deutsche Börse-Aktie

Warburg Research-Analyst Andreas Pläsier hat sich intensiv mit dem Deutsche Börse-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 293 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 22. Juli dürften ein ermutigendes Umsatzwachstum von 6 Prozent belegen, welches die Jahresziele unterstütze, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das operative (Ebitda) sowie das Nettoergebnis erwartet der Analyst jeweils einen achtprozentigen Anstieg.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Warburg Research-Empfehlung

Der Deutsche Börse-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:06 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 250,80 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,62 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 32 427 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 14,1 Prozent zu.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.