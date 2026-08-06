DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Investment-Tipp 06.08.2026 12:28:46

Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Warburg Research-Analyst Christian Cohrs, der das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 48,50 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal habe den vorläufigen Zahlen entsprochen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus dem starken Quartal und dem erhöhten Ausblick.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:09 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 55,42 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 9,78 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 412 760 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 23,7 Prozent zu. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: AIF,Deutsche Post

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07.08.26 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.08.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
06.08.26 DHL Group Hold Warburg Research
06.08.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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