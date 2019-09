ANALYSE: Warburg wird optimistischer für Telefonica Deutschland

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg sieht die weitere Geschäftsentwicklung von Telefonica Deutschland (O2) (Telefonica Deutschland) zunehmend positiver. Hinzu komme eine stabile attraktive Dividendenrendite, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Freitag vorliegenden Studie und stufte die Aktie des Telekomunternehmens von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel senkte er aber von 4,00 auf 3,10 Euro, womit er aktuell noch ein Kurspotenzial von knapp 25 Prozent sieht.

Die Zahlen zum zweiten Quartal des Unternehmens hätten hinsichtlich der Umsätze aus Mobilfunkdiensten erstmals seit 2015 wieder eine Trendwende gezeigt. Während dies in einem gewissen Maß zwar gestützt worden sei durch eine Stabilisierung im Bereich Prepaid, sei es dem Unternehmen dennoch gelungen, die Kündigungsquote zu verringern und den durchschnittlichen Umsatz pro Kunde (Postpaid) zu steigen. Das mache deutlich, dass es sich um einen strukturellen Trend handele, schrieb Blum.

Mit Blick auf das umfangreiche Partnergeschäft mit 1&1 Drillisch, das durch den Strategiewechsel von Drillisch kurzfristig durcheinander gewirbelt werde, schrieb Blum: Hier sehe er nur begrenzt Einfluss auf O2, falls sich der bislang nicht über ein eigenes Netz verfügende Telekomanbieter für ein National Roaming, also die Wechselmöglichkeit in ein anderes Netz, mit einem Dritten entscheiden sollte.

Eingestuft mit "Buy" rechnet Warburg Research für die Aktie auf Sicht von zwölf Monaten mit einem Kursanstieg./ck/ajx/jha/

Analysierendes Institut Warburg Research.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben