Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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04.06.2026 17:26:00
Analyse zum Souveränitätspaket der EU: Krisenfest per Gesetz?
Die EU-Kommission hat ein großes Paket vorgestellt, das den Staatenbund technologisch souveräner machen soll. Immerhin ein Anfang, analysiert Falk Steiner.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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